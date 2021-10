D: Zapfenstreich vor dem Reichstag erregt Gemüter

„Einmarsch zum Großen Zapfenstreich. Vor dem Reichstagsgebäude ehren wir die Soldatinnen und Soldaten, die für unser Land in Afghanistan im Einsatz waren. 20 Jahre war die Bundeswehr am Hindukusch. 20 Jahre, die Deutschland geprägt haben“, kommentierte das deutsche Verteidigungsministerium ein Video, das Militäreinheiten beim Aufmarsch zeigt. Viele fühlten sich durch die gezeigten Bilder jedoch an die Nazi-Zeit erinnert.