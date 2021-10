Dieses E-Bike hat Allradantrieb und ist sauschnell

Wie viele andere E-Bikes soll das VanMoof V theoretisch deutlich schneller als die üblicherweise für S-Pedelec erlaubten 45 km/h schnell fahren können. Die für diese Elektrofahrrad-Kategorie geltenden Vorschriften haben bislang allerdings eine größere Verbreitung von S-Pedelecs verhindert. Die VanMoof-Mitgründer Ties und Taco Carlier geben sich jedoch zuversichtlich, dass hier in naher Zukunft die Regeln modernisiert werden. VanMoof will unter anderem in enger Zusammenarbeit mit Stadtverwaltungen Lösungen von Geofencing bis zu überarbeiteten Geschwindigkeitsvorschriften erarbeiten, um so die legale Nutzung von schnellen E-Bikes zu verbessern und deren Status als Autoalternative zu stärken.