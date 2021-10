Teure Tasche aus Luxus-Second-Hand-Shop gestohlen

Lisa Sonnberger, die Inhaber des „Designerkabinett“ und ihr Mitarbeiter Gregor Steiner sind geschockt. Während sie am Mittwoch um die Mittagszeit eine Kundin beraten hatten, betrat ein Paar den Luxus-Second-Hand-Shop am Fleischmarkt in Klagenfurt. „Als wir sie fragten, ob wir ihnen helfen könnten, verneinte der Mann in gebrochenem Deutsch und meinte, dass sie nur schauen wollten“, so die Chefin. Nach nur wenigen Minuten verließ das Paar den Laden wieder.