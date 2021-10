Corona-Situation stabil, Impfzahlen steigen

In den letzten 24 Stunden wurden 48 Neuinfektionen verzeichnet. Im Zusammenhang mit fünf Genesenen verringern sich die Coronazahlen weiter auf 397. Auch die Zahl der Infizierten in behördlich angeordneter Quarantäne hat sich um 25 auf 643 vermindert. Nach wie vor werden 15 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, eine davon intensivmedizinisch.