Internes Wettrennen um Tickets für Weltcup-Auftakt

Eine - zumindest was die Startnummer angeht - nicht ganz so gute Ausgangssituation hätten die zwei anderen Vorarlberger, die ins Qualirennen gehen. Im Oktober 2020 war Thomas Dorner, nach Feursteins gesundheitlich bedingtem Ausfall, der einzige Ländle-Starter in Sölden. Heuer, will der 23-jährige Andelsbucher sein Hauptaugenmerk auf den Europacup legen - klappt es mit der Quali für Sölden, nimmt der den Weltcup aber natürlich sehr gerne mit.