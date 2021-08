Hirscher sagt: „Patrick ist ein wilder Hund“

Sollte dem Bregenzerwälder das gelingen, traut ihm der 66-jährige Trainer-Guru zu, im Weltcup Fuß zu fassen. Ob er bereits beim Auftakt am 24. Oktober in Sölden im ÖSV-Aufgebot steht, ist derzeit noch offen. „Mein Ziel ist, in den nächsten Wochen weiter gut zu trainieren und mich dorthin zu entwickeln, wo ich schon einmal war, beziehungsweise noch ein Stück weiterzukommen - und dann hoffentlich in Sölden dabei zu sein."