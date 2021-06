„Hirscher hat mich in der Zeit sehr oft angerufen“

Bevor die Kopfschmerzen begannen, war ich schon fast zu verbissen. Mein Ziel war es, so schnell wie möglich an die Weltspitze zu kommen. Was ich dabei vergessen habe, waren der Spaß und die Lockerheit. Jeder Mensch hat seine eigenen Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Auch ich hatte sie. Aber diese Probleme wirken in so einer Situation, wie ich sie zuletzt erlebt habe, fast banal. Das sieht man aber leider, leider erst dann, wenn es einem nicht gut geht. So gesehen haben mir die letzten Monate sicherlich geholfen, andere Zugänge zum Leben zu finden.