Humanressourcen für mehr Wirtschaftswachstum

Notwendig sei daher eine Gesamtstrategie in Aus- und Weiterbildung. Dazu gehörte nicht nur eine verbesserte Förderung von Fächern im naturwissenschaftlichen Bereich, sondern auch Rahmenbedingungen wie flexiblere Kinderbetreuungen und effizientere Vermittlung von Arbeitslosen. Besonders in Gebieten wie Metalltechnik, Elektronik, Elektrotechnik und Mechatronik seien die Chancen, einen abwechslungsreichen und gut bezahlten Job zu erhalten, so gut wie schon lange nicht mehr.