800 Cannabispflanzen bei Hausdurchsuchung entdeckt

Nach Ermittlungen nach einem anonymen Tipp war es am 29. September so weit: Die rund 800 Cannabispflanzen, die die Polizei im Bezirk Völkermarkt sicherstellte, standen in diversen Wuchshöhen und waren sowohl innen als auch außen angebaut worden. Damit aber nicht genug: Der beschuldigte Mann - ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt - attackierte während der Hausdurchsuchung einen der einschreitenden Polizisten.