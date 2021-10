Mehrere Corona-Fälle nach Feiern in Heiligenblut

Aktuelle Coronazahlen

Durch 96 neue Fälle sind derzeit 1135 Kärntner mit Corona infiziert. Davon befinden sich 61 in stationärer und 13 in intensivmedizinischer Betreuung. 45.460 bestätigte Fälle wurden bis dato gezählt, davon sind 845 an oder mit dem Virus verstorben. 43.480 Personen gelten als genesen. 399.409 PCR-Proben wurden bislang in Kärnten abgenommen.