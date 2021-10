Zwei VP-Stadtchefs ziehen sich nach Wahl zurück

Der Stachel über den Verlust der Bürgermeisterämter in Eferding, Freistadt, Schärding und Vöcklabruck an die SPÖ sitzt bei der ÖVP tief. So verweigerte die Vöcklabrucker Kurzzeit-Stadtchefin Elisabeth Kölblinger ein Telefonat mit der „Krone“, verwies auf eine inhaltlich eher dürftige Presseaussendung. Nach elf Monaten im Amt versprach sie dem neuen SP-Bürgermeister Peter Schobesberger eine geordnete Amtsübergabe. Der 35-Jährige wird übrigens der erste rote Stadtchef in Vöcklabruck. „Ein schwerer Verlust“, gibt ÖVP-Bezirksparteichef Christian Mader offen zu. Man werde sich zeitnah zusammensetzen und über das weitere Vorgehen diskutieren.