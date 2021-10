Tirol: Fast ganze Opposition drückt Gaspedal durch

„Das ist vernichtend“

Gas gibt auch Dominik Oberhofer, Klubobmann der Tiroler NEOS: „Die Chatprotokolle von Kurz und seinen Mitarbeitern sind vernichtend. Dass sich LH Platter einfach so vor Kurz stellt und alles mit dem Verweis auf die Unschuldsvermutung beiseite wischt, ist selbsterklärend. Kurz hat der ÖVP jegliche Würde geraubt. Zum dritten Mal in weniger als vier Jahren stürzt er die Republik in eine Regierungskrise. Sein Rücktritt ist nicht ernst gemeint, er ist sich keinerlei Schuld bewusst und wird als Klubobmann die Fäden der Macht ziehen.“