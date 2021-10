Polizist ertappte in der Freizeit Bankomat-Knacker

Ein Polizist hat in seiner Freizeit, bei einem Spaziergang auf dem Wiener Kärntner Ring am Samstagabend gegen 21.30 Uhr, einen Bankomat-Knacker ertappt. Dieser machte sich gerade mit Werkzeug am Geldausgabeautomaten zu schaffen, als ihn der Beamte entdeckte. Als der Dieb seinen Beobachter bemerkte, flüchtete er in Richtung Schwarzenbergplatz, kam jedoch nicht weit. Er wurde festgenommen. Dabei stellte sich heraus: Der Mann wurde per internationalem Haftbefehl gesucht.