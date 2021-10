US-Polizei holt sich Tipps von der Wiener WEGA

Schnell, flexibel und im Notfall auch durchschlagskräftig: Die Sondereinheit der Wiener Polizei hat meist ihren Auftritt, wenn’s brenzlig wird. Und sie ist - im Gegensatz zu anderen Spezialkräften im In- und Ausland - rasch am Ort des Geschehens. Der Grund: Die Beamten sind ständig mit acht Einsatzfahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs, warten nicht in einer Wachstube auf ihren Marschbefehl.