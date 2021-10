Deutlich mehr Aufgriffe von Migranten in Wien

„Krone“: Herr Tatzgern, weshalb gibt es aktuell so viele Aufgriffe in Favoriten und Liesing?

Gerald Tatzgern: Das sind hauptsächlich die Auswirkungen der Maßnahmen an unserer Grenze. Bisher mussten die Flüchtlinge diese meist zu Fuß überqueren und wurden dann auf österreichischem Boden abgeholt. Aufgrund der verstärkten Polizei- und Bundesheerpräsenz im Grenzgebiet haben Schlepper ihre Methoden aber mittlerweile geändert. Bereits mehrere Banden sind dazu übergegangen, das Burgenland mit großen Gruppen an Migranten per Kastenwagen oder Laster auf schnellstem Weg zu durchqueren. Um die Flüchtlinge dann am Stadtrand, vorrangig in Grünbereichen wie Oberlaa, Liesingbach oder rund um den Großgrünmarkt abzuladen.