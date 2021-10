Personal fehlt, Tirols Firmen in Existenz bedroht

Die Dunkelziffer an offenen Stellen, die dem AMS nicht bekannt sind, schätzen Walser und Branchenvertreter auf „Krone“-Nachfrage auf weitere rund 8000. Ein deutlicher Überhang an Jobangeboten im Vergleich zu den Suchenden also. Deswegen seufzen die Unternehmer nahezu aller Branchen.