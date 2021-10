Tirols Arbeitsmarkt weiterhin auf Erholungskurs

Waren vor einem Jahr in Tirol noch 19.694 Menschen arbeitslos, so sind es jetzt „nur noch“ 13.568. Dass diese Zahl mittlerweile recht gering ist, zeigt sich beim Vergleich mit dem Vorkrisenniveau: Im Jahr 2019 waren Ende September 13.285 Personen arbeitslos. Laut dem AMS beläuft sich die Arbeitslosenquote aktuell auf 3,8 Prozent. In Kurzarbeit befinden sich noch 1985 Personen.