Schlepper baute auf Flucht Unfall: 18 Monate Haft

„Bin doch nicht dumm!“

Noch immer ist der eigentlich in Deutschland lebende Mann von seinen Verletzungen gezeichnet. „Ich bin kein dummer Schlepper. Ich habe in Deutschland einen richtigen Job und bekenne mich nicht schuldig“, so der Mann vor Gericht. Obwohl ihn die Datenauswertung seines Handy schwer belastete, behauptete der Angeklagte, aus einem ganz anderen Grund nur zufällig in Klostermarienberg gewesen zu sein. Doch diesem sprichwörtlichen „Märchen aus 1001 Nacht“ schenkte das hohe Gericht keinen Glauben. Das Urteil: 18 Monate unbedingt. Der Schlepper erbat Bedenkzeit.