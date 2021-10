Intel fängt sich mit Apple-Bashing Shitstorm ein

Der US-Chiphersteller Intel hat sich mit einem Werbespot auf YouTube einen Shitstorm eingefangen: In dem Video teilt Intel zum Start von Windows 11 in Richtung Apple aus und lässt Schauspieler die Vorteile eines Windows-PCs und die Nachteile des Macs von Apple gegeneinander aufwiegen. In der Netzgemeinde findet man die Sticheleien peinlich.