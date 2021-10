Stadt Klagenfurt hat sich zehn Umweltziele gesetzt

Klagenfurt als Klima-Vorreiter

Die Temperaturen in Klagenfurt sind seit 1990 um zwei Grad gestiegen. Auch die Feinstaubbelastung ist in der Stadt ein Thema. „2004 hatten wir hinter Graz die höchsten Werte. Das hat sich geändert. Mittlerweile nehmen wir eine Vorreiterrolle ein“, meint Umweltreferent Alois Dolinar. Die Smart-City soll ein Vorzeigeprojekt werden. Bis 2030 müssen die Treibhausgase um 70 Prozent gesenkt werden. „Klagenfurt liegt bei 57 Prozent“, betont Hafner. Schulen wie die HTL Lastenstraße werden künftig in Klimaprojekte eingebunden, Fotovoltaikanlagen forciert.