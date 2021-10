Krems schafft neuen Platz für die Jugend

Jubiläum und Ärger

Bereits viermal übersiedelt ist indes das Jugendzentrum Steppenwolf der Stadt St. Pölten, das nun sein 25-jähriges Bestehen gefeiert hat. Auf fast 700 Quadratmetern bietet man seit 2013 in der Herzogenburger Straße eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. „Gerade in der heutigen Zeit finde ich es besonders wichtig, einen Ort für Jugendliche zu bieten, an dem sie sich treffen und auch mit ihren Anliegen zu uns kommen können“, betont Leiter Michael Hogl. Dabei kann er sich eine Kritik am Schritt der Diözese, das ebenfalls in St. Pölten beheimatete H2 JugendCenter zu schließen (die „Krone“ berichtete), nicht verkneifen. „Das ist ohne Zweifel das falsche Signal. Die Schließung hat mich sehr getroffen“, so Kogl.