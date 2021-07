Polit-Streit um neue Heimat für Jugendzentrum

Mehr als 23 Jahre lange war der Pulverturm in Krems ein reger Treff- und Sammelpunkt für die organisierte Jugendarbeit in der Stadt. Als solcher hat der Turm jetzt aber ausgedient. Im Stadtteil Mitterau soll schon bald ein neues Zentrum entstehen. Deutliche Kritik am neuen Standort kommt von Vertretern von VP und FP.