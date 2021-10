Mit 25 bald die jüngste Ortschefin Österreichs

Wenn man sich die Quote der Frauen in der Spitzenpolitik des Landes ansieht, scheint es noch immer so zu sein. Ihre Meinung?

Es ist nicht mein Thema. Ich möchte für Hofkirchen da sein. Für mich ist nicht die Quote wichtig. Ein gutes Team soll aus Menschen mit unterschiedlichen Talenten und besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen bestehen.