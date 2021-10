Zagreb: Wiener rund um die Uhr per Video überwacht

Zur schrecklichen Tat kam es in der Nacht auf den 25. September in der Wohnung des Mannes in Zagreb. Er tötete den vierjährigen Sohn sowie die siebenjährigen Zwillinge, indem er sie laut Ermittlern erst mit Medikamenten betäubte und anschließend erstickte. Danach versuchte er offenbar selbst, sich mit Medikamenten das Leben zu nehmen.