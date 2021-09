Spurensuche nach dem Mord an eigenen drei Kindern

Von Ottakring in die Stadtvilla in Zagreb

Aufgewachsen in Wien-Ottakring, zog es den einst erfolgreichen Geschäftsmann nach dem Masterstudium an der Donau-Uni Krems (NÖ) nach Kroatien. Er bekam mit einer Frau drei Kinder, das Trio verbrachte auch nach der Scheidung der Eltern viel Zeit in der noblen Stadtvilla des Papas in Zagreb. K. zeigte, wie er mit den Kleinen kochte, für sie grillte, sie in den Zoo mitnahm, fand sogar seine neue „große Liebe“.