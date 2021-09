Freimaurer distanzieren sich: „War keiner von uns“

Um Klarstellung und Distanzierung war am Sonntag die Großloge von Österreich bemüht. „Der mutmaßliche Mörder, ein Österreicher, schreibt in seinem ,Abschiedstext‘, dass ihm in seiner Not niemand geholfen habe“, hieß es via Aussendung. „Die Großloge von Österreich legt Wert auf die Feststellung, dass dieser Mann kein Mitglied einer ihrer Logen ist oder war. Er hat und hatte also mit der österreichischen Freimaurerei nichts zu tun“, wurde betont.