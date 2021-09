3 Kinder getötet: Drohende Delogierung als Motiv

Der Wiener Harald K. (56) ist nun offiziell verhaftet. Am Montagabend klickten noch im Krankenbett in Kroatien die Handschellen für das „Zagreber Monster“ - so nennen wütende und geschockte Internetnutzer den 56-Jährigen in sozialen Medien. K. war nach der Wahnsinnstat, die den kompletten Balkan erschütterte, und einem Selbstmordversuch im Spital der Barmherzigen Schwestern in Zagreb untergebracht. Zuvor war er in das psychiatrische Krankenhaus Vrapce verlegt worden.