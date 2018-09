BMW Vision iNext: In drei Jahren schon in Serie?

Wirklich verstanden haben die lange Pause wohl nur die BMW-Oberen selbst. Dass der bayerische Fahrzeugbauer 2013 mit dem Carbon-Elektroauto i3 die gesamte Branche vorführte, war löblich. Vorsprung durch Technik, kombiniert mit neuer Freude am Fahren. Perfekt. Dass danach aber gar nichts mehr passierte und die Münchener der Mut verließ, mit Folgemodellen der Konkurrenz weiter einzuheizen, bleibt unverständlich. Mittlerweile sind Mercedes mit dem EQC und Audi mit dem e-tron an BMW vorbeigezogen, wenn auch nicht so revolutionär, Jaguar hat seinen I-Pace bereits auf der Straße. Doch jetzt scheint man in München den Ernst der Lage erkannt zu haben.