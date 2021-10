Neuerlicher Großbrand in Rom zerstört 30 Busse

In der Nacht auf Dienstag brach in Rom gegen 4.30 Uhr morgens ein Großbrand aus. 30 Busse, von denen die meisten mit Erdgas betrieben worden waren, sind durch das Feuer zerstört worden. Verletzte gibt es keine, der Schaden geht aber in die Millionen. Ermittelt wird derzeit, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handelt.