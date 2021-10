Brand zerstört Brücke: Teile Roms ohne Gas & Strom

In der italienischen Hauptstadt Rom ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen und hat eine Brücke über den Fluss Tiber zerstört. Dabei handelt es sich um die 1863 eingeweihte Eisenbrücke „Ponte di ferro“ im beliebten Lokalviertel Ostiense. Die Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen an. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.