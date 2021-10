Volksliedwerk: Wo Lieder & Noten auf Sänger warten

Zusammenarbeit mit Universitäten

Die Zusammenarbeit mit der Kunstuni Graz und der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt ist daher enorm wichtig. Daraus entstehen zudem laufend wissenschaftliche Arbeiten. „Auch Wissenschafter aus Deutschland, Italien und aus anderen Ländern nutzen unser Archiv“, so Hötzl. „Und vieles ist noch aufzubereiten“, betont Archivleiterin Bettina Srienz vor den Kisten, die Klaus Fillafer, der sich für den Volkstanz engagiert hatte, hinterlassen hat. „Das Volkstanzarchiv in Klagenfurt ist nach jenem in Wien das größte in Österreich“, erwähnt Hötzl stolz.