Das Ziel sind 25 Windräder in Salzburg

„Ich würde nie ein Windkraft-Projekt in Salzburg angehen. Salzburg ist dazu noch nicht bereit“, sagte ein Branchen-Experte noch vor rund zwei Jahren. Seit dem hat sich einiges getan. Gerade durch die Grünen in der Bundesregierung ist das Thema Windkraft präsenter denn je zuvor und auch Salzburg bringt das Thema mit den Klimazielen selbst auf den Tisch. Denn bis 2030 sollen 25 Windräder im Bundesland stehen und sauberen Strom liefern. Das erste Projekt, das nun konkreter wird, ist die Anlage am Flachauer Windsfeld. Wie berichtet, gibt es dort viele Befürworter und den Alpenverein als großen Gegenspieler, der den Eingriff in die Natur für zu groß hält. Man sei nicht gegen Windräder, aber dagegen, dass diese in den Alpen gebaut werden.