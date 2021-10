Vor Gericht: „Es war eine zu intime Therapie“

Mehr als drei Jahre ist es her, dass ein kleiner Bub im Faaker See ertrunken ist. Abgeschlossen ist das Strafverfahren um den tragischen Unfall aber noch immer nicht – seit Sommer 2019 wird am Bezirksgericht Villach vor Richterin Sabine De Cecco-Wilding verhandelt. Wie berichtet, hatte Staatsanwalt Markus Kitz die Eltern sowie die Badbetreiber wegen fahrlässiger Tötung angeklagt: Das Kind (6) war unbeaufsichtigt, der Nichtschwimmerbereich, so der Vorwurf, nicht ausreichend gekennzeichnet. Für die gebrochenen Eltern gab es mittlerweile eine Diversion ohne Verurteilung, der Prozess gegen die Unternehmer läuft im Oktober weiter.