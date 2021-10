Bidens Großprojekte könnten scheitern

Konkret geht es um ein großes Paket für Investitionen in die Infrastruktur des Landes und um ein zweites gewaltiges Paket mit Investitionen für Soziales. Eigentlich sollte es bereits am Montag zu einer Abstimmung über das kleinere Infrastrukturpaket kommen - diese wurde dann wegen Auseinandersetzungen verschiedener Flügel von Bidens Partei immer wieder verschoben.

Es komme nicht darauf an, wann es zu einer Einigung komme, sagte der Staatschef am Freitag nach einem Besuch in der demokratischen Fraktion im US-Repräsentantenhaus und gab sich zugleich siegesgewiss. „Es ist egal, ob es in sechs Minuten, sechs Tagen oder sechs Wochen ist. Wir werden es schaffen“, betonte er mit Blick auf die Abstimmung. „Wir werden für das amerikanische Volk liefern“, versprach er später via Twitter.