„Made in America“: Biden wandelt auf Trumps Spuren

Österreichische Unternehmen hoffen auf ihre Chancen

Österreichische Unternehmen erhoffen sich dennoch bessere Chancen als unter Trump. Biden will in der Wirtschaftspolitik den Fokus nämlich auf Umwelt, Sanierung der Infrastruktur und Reindustrialisierung der Vereinigten Staaten legen. Für österreichische Unternehmen ergeben sich bei diesen Themen große Chancen, ist der Wirtschaftsdelegierte der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in New York, Michael Friedl, überzeugt. Den Europäern werde Biden zumindest ein „freundlicheres Gesicht“ zeigen als sein Vorgänger Donald Trump.