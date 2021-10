Sprunggelenk am Scharnik bei Irschen gebrochen

Am 01.10.2021 nachmittags kam ein 44jähriger Mann aus Wien am Scharnik, Gemeinde Irschen, bei einer Wanderung in zirka 2.400 Meter Seehöhe aus Eigenverschulden zu Sturz und zog sich im alpinen Gelände eine Fraktur des linken Sprunggelenkes zu. Er alarmierte selbständig die Rettungskette und wurde vom Team des Notarzthubschraubers „RK1“ bzw der Bergrettung Oberes Drautal geborgen und ins BKH Lienz geflogen.