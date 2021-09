„Not in Aleppo viel schlimmer als zu Kriegszeiten“

Die wirtschaftliche Not in Syrien ist groß. In dem von Konflikten geplagten Staat kämpfen die Bewohner jeden Tag ums Überleben. In Aleppo gibt es kaum Wasser und Strom, immer mehr Menschen könnten sich nicht einmal die Grundnahrungsmittel leisten. Die wenigen, die Arbeit haben, können oft nicht von dem Gehalt leben, das oft nicht einmal 30 Euro pro Monat ausmacht.