Nadiv Molcho dreht mit Hollywoodstar Jessica Alba

Seit frühester Kindheit träumt der 31-Jährige von einer Karriere in Hollywood und ist auf dem besten Weg dahin. Mit 10 spielte er bereits an der Seite von „Friends“-Star David Schwimmer, es folgten kleine Rollen in Produktionen wie „What Happened To Monday“ mit Willem Dafoe und Glenn Close, oder „Downhill“ mit Will Farrell. Auch österreichische Filmemacher setzen immer wieder auf Molchos Talent: So war er bereits in „Altes Geld“, „Freud“ oder „Soko Kitzbühel“ zu sehen. Zu Recht: Molcho gilt als unprätentiöser Sonnenschein mit großem Talent.