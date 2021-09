Ein Kommunist wird zum Salzburger Ideenlieferanten

Sogar ein Schild ließ er anfertigen. Und was macht die ÖVP? Das Team rund um Stadtvize Barbara Unterkofler wechselt in dem vom Bund erfolgreich praktizierten türkisen Stil, schnappt sich ein paar vermutlich parteinahe Wirtschaftstreibende und lässt diese nur positives über das Projekt in den sozialen Medien berichten – natürlich mit entsprechendem Straßenschild. Es gibt ja auch den positiv wahrgenommen Gabi-Tunnel – angelehnt an die frühere Landeshauptfrau Gabi Burgstaller(SPÖ). Aber es gibt auch ein Gegenbeispiel: den Rössler-80er auf der A1. Die von Astrid Rössler installierte Beschränkung ist ja noch immer das Feindbild von vielen heimischen Autofahrern schlechthin. Wird der Platz zum guten „Babsi-Kreisel“ oder zum bösen „Unterkofler-Kreisverkehr“?