„Zaubertrank“ gegen Virus: Schamane starb an Covid

In Sri Lanka ist ein bekannter Schamane, der mit „gesegnetem“ Wasser die Corona-Pandemie eindämmen wollte, an dem Virus gestorben. Der 48-jährige Eliyantha White habe Impfstoffe gegen das Coronavirus abgelehnt, erklärte die Familie am Donnerstag in der Mitteilung über seinen Tod. White hatte im November behauptet, er könne die Pandemie in Sri Lanka und im benachbarten Indien beenden, indem er Töpfe mit seinem „gesegneten“ Wasser in Flüsse gießt. Zudem hatte er einen „Zaubertrank“ entwickelt, der angeblich gegen das Virus schützt.