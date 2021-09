Frauen bewegen den Laufsport mehr als je zuvor

Hier wird die „Frauenbewegung“ wortwörtlich verstanden: In der Wiener Hauptallee werden am kommenden Sonntag, 3. Oktober, wieder Zigtausende Frauen am Start einer der größtes Sportevents des Landes - ja sogar in ganz Europa - stehen. Der Asics Österreichische Frauenlauf ist zurück und mit ihm die zeitgemäße Botschaft, dass Solidarität das Gebot der Stunde sein sollte. Im Kampf gegen die Pandemie sowieso, aber auch wenn es darum geht, sich einen gesünderen Lebensstil anzueignen, gemeinsam gegen Gewalt aufzutreten und unsere Umwelt positiv zu verändern. Das schaffen nicht nur die Teilnehmerinnen vor Ort, heuer besteht auch die Möglichkeit, virtuell mitzumachen. Die Strecke ist zwar so konzipiert, dass jede gut durchkommt, ein paar Tipps für die letzte Vorbereitungswoche können aber nicht schaden: