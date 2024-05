92-Jährige ist der Schreck aller Telefonbetrüger

Laut Toney bekommt ihre „Bumma“ laufend Anrufe von Telefonbetrügern und windigen Verkäufern, die sich allerdings das falsche Opfer ausgesucht haben. In einem Videoclip ist zu sehen, wie eine Betrügerin den Enkeltrick bei der 92-Jährigen probiert. Diese gaukelt ihr vor, dass ein Enkel nach einem Autounfall verhaftet wurde und dringend Geld für die Kaution braucht. Doch „Bumma“ schreit so hysterisch in das Telefon, dass die Betrügerin fluchend auflegt.