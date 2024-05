„Es tut weh, aber es ist ja noch nicht ganz vorbei“ - auch an Alexander Antonitsch, selbst einer der besten Österreicher in der Geschichte des Tennis, ist die Rücktrittsankündigung von Dominic Thiem nicht spurlos vorübergegangen! Besonders schade findet der 58-Jährige, dass mit Thiem ein in der Szene allseits beliebter Sportler einen Schlussstrich unter seine Karriere zu setzen gedenkt, denn: „Dominic Thiem war fast zu gut für den Tennis-Sport!“