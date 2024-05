Gesundheitsgefahr Sitzen: Stehen Sie jetzt auf!

Vor allem in der Arbeit verbringt man viel Zeit. Daher wäre es gerade dort wichtig, öfter aufzustehen. Ja, das kann auch in Büros gelingen. Stehtische, Meetings im Stehen und aktive Pausen mit kleinen Bewegungseinheiten (warum nicht mit den Kollegen ein paar Turnübungen machen?) helfen, die Sitzzeiten aktiv zu unterbrechen. Auch Telefonieren oder so manche Arbeit am Computer lässt sich gut im Stehen erledigen.