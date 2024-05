Reis büßt wegen Klimawandel an Qualität ein

Lebenszyklus beschleunigt, Qualität verschlechtert

Dabei zeigte sich, dass die prognostizierte starke globale Erwärmung zwar den Lebenszyklus der Reispflanzen erheblich beschleunige, sich aber negativ auf Kornertrag und -qualität auswirke, heißt es in der Studie, die im Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ („PNAS“) veröffentlicht wurde. Im Vergleich zur hohen Temperatur allein verschlechterte eine zusätzliche hohe CO₂-Konzentration die Produktion weiter.