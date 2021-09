Segelboot plötzlich im Wörthersee versunken

Ursache für das Sinken des Bootes dürfte durch den Wellengang in das nicht abgedeckte Boot gelangte Wasser sein. Zudem hatte es in der Nacht von Sonntag auf Montag starke Regenfälle gegeben. Die „Lenzklappen“ des Bootes dürften sich ebenfalls nicht geschlossen haben, was wohl der Grund für das plötzliche Sinken des Bootes gewesen sein dürfte. Das Segelboot wurde durch vier Taucher der Feuerwehr Krumpendorf aus einer Tiefe von drei Metern geborgen. Bei einer Besichtigung durch die Feuerwehr-Taucher konnten am Segelboot keine sichtbaren Beschädigungen festgestellt werden, jedoch waren die seitlichen „Lenzklappen“ geöffnet. Das geborgene Segelboot wurde am Steg des Gemeindebades fixiert.