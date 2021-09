Bruck an der Leitha pflegt das Vereinsleben

„Bestätigt die Bestrebungen“

Dass Bruck an der Leitha nun als vereinsfreundlichste Gemeinde nominiert wurde, macht den Bürgermeister stolz: „Allein schon die Teilnahme an dieser Wahl bestätigt uns in unseren Bestrebungen, auch weiterhin so viel wie möglich für ein aktives Vereinsleben in Bruck an der Leitha und Wilfleinsdorf seitens der Gemeinde beizusteuern.“