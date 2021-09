Köstliche Genussreise beim Kulinarikfestival

Am Freitag wurde im Brauhof der Bier-Herbst in Villach eröffnet. Dort naht auch schon das Küchenkult-Festival. Zum sechsten Mal präsentieren sich von 1. bis 16. Oktober die Köche der Region Villach, Faaker- und Ossiacher See auf ihren Genussbühnen und laden zu einer köstlichen Reise durch den Genussraum Villach. Im „Feinen Haus“ geht heuer das Feinschmecker-Festival los.