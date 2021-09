Drama um Hotelchef: Familie und Freunde trauern

Obduktion soll Todesursache klären

Die Todesursache des dreifachen Familienvaters ist noch unklar, das Ergebnis einer behördlich angeordneten Obduktion steht noch aus. Fest steht aber, dass der 56-Jährige ein gewaltiges Loch in die Herzen seiner Familie und seiner Freunde in Österreich und Thailand reißt. L., die mittlerweile am Stadtrand von Salzburg lebt, weiter: „Wir waren vor der Pandemie auf Urlaub in dem von ihm geleiteten Resort. Ein Traum. Es steckte so viel Herzblut drin, und Flo achtete so sehr auf die Umwelt.“