Thailand: Todesrätsel um Hotelier (56) auf Insel

Obduktion angeordnet

Auch die Einheimischen hatten den rot-weiß-roten Hotelchef längst in ihr Herz geschlossen. Regelmäßig organisierte er Wohltätigkeitsveranstaltungen für die Finanzschwachen der Community. Jeden Tag übte er Morgensport am Strand aus und wanderte in der Freizeit gerne. Die traurige Gewissheit dann am Mittwochabend (Ortszeit) – sein lebloser Körper wurde 200 Meter von einer Straße entfernt gefunden. Die Todesursache ist noch rätselhaft – eine Obduktion wurde angeordnet.